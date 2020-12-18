В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов заявил, что продление антироссийских санкций Совета ЕС нецелесообразно и носит декларативный характер.

Своим мнением Антон Морозов поделился в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Европейцы рано или поздно поймут, что Россия — слишком большая страна, чтобы пытаться на нас надавить и навязать какие-то условия за счёт таких ограничений. У нас есть собственные ресурсы, и мы можем обеспечить себя всем необходимым. Скорее, это носит декларативный характер, а не практическое воплощение», — считает Морозов.

Решение Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России свидетельствует о том, что в двусторонних отношениях между Брюсселем и Москвой существуют проблемы и трудности.

«Пока что наши взаимоотношения с ЕС находятся на довольно низкой точке. Они требуют более активных переговоров и убеждения европейских партнёров в бесперспективности такой линии по России», — резюмировал Морозов.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.