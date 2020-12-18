В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России

Короткая ссылка
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов заявил, что продление антироссийских санкций Совета ЕС нецелесообразно и носит декларативный характер.
В Госдуме прокомментировали продление санкций ЕС против России
  • © duma.gov.ru

Своим мнением Антон Морозов поделился в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Европейцы рано или поздно поймут, что Россия — слишком большая страна, чтобы пытаться на нас надавить и навязать какие-то условия за счёт таких ограничений. У нас есть собственные ресурсы, и мы можем обеспечить себя всем необходимым. Скорее, это носит декларативный характер, а не практическое воплощение», — считает Морозов.

Решение Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России свидетельствует о том, что в двусторонних отношениях между Брюсселем и Москвой существуют проблемы и трудности.

«Пока что наши взаимоотношения с ЕС находятся на довольно низкой точке. Они требуют более активных переговоров и убеждения европейских партнёров в бесперспективности такой линии по России», — резюмировал Морозов.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить