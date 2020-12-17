В Британии за сутки выявили более 35 тысяч случаев COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Также за 24 часа в Великобритании скончались от COVID-19 532 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 948 660 человек, умерли 66 052 заболевших.
Ранее в Великобритании назвали число вакцинировавшихся от COVID-19 в стране.
Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.