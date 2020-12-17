В Британии за сутки выявили более 35 тысяч случаев COVID-19

В Великобритании за сутки зарегистрировали 35 383 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это число также включает в себя 11 тыс. больных, которые ранее не попали в статистику из-за технического сбоя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Также за 24 часа в Великобритании скончались от COVID-19 532 человека.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 948 660 человек, умерли 66 052 заболевших.

Ранее в Великобритании назвали число вакцинировавшихся от COVID-19 в стране.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.