Защита Винника подала апелляцию на приговор французского суда
- Reuters
«Мы подали апелляцию, чтобы обжаловать вердикт по обвинению в отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Также мы оспорим решение о выплате компенсаций пострадавшим сторонам и штрафа», — сказал он ТАСС.
По словам Бело, у апелляционного суда есть четыре месяца на её рассмотрение, «поскольку Винник пока находится под стражей».
По итогам рассмотрения апелляции прояснится и вопрос об экстрадиции его подзащитного, отметил адвокат.
Ранее суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег по делу о киберпреступлениях.
Гражданина России приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в €100 тыс.
При этом суд не признал его виновным по ряду статей: в частности, с него сняли обвинения в вымогательстве и создании программы Locky.