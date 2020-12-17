Защита Винника подала апелляцию на приговор французского суда

Защита россиянина Александра Винника, осуждённого во Франции на пять лет тюрьмы по обвинению в отмывании денежных средств, направила апелляцию в суд. Об этом заявил адвокат россиянина Фредерик Бело.

«Мы подали апелляцию, чтобы обжаловать вердикт по обвинению в отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Также мы оспорим решение о выплате компенсаций пострадавшим сторонам и штрафа», — сказал он ТАСС.

По словам Бело, у апелляционного суда есть четыре месяца на её рассмотрение, «поскольку Винник пока находится под стражей».

По итогам рассмотрения апелляции прояснится и вопрос об экстрадиции его подзащитного, отметил адвокат.

Ранее суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег по делу о киберпреступлениях.

Гражданина России приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в €100 тыс.

При этом суд не признал его виновным по ряду статей: в частности, с него сняли обвинения в вымогательстве и создании программы Locky.