Власти Польши вводят общенациональный карантин

Польские власти приняли решение ввести в стране с 28 декабря общенациональный карантин из-за коронавируса.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», — сказал он.

Недзельский отметил, что в этот период будет запрещена работа гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Запрещается также работа горнолыжных склонов.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, когда начнётся вакцинация от коронавируса в Польше.