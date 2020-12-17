Власти Польши вводят общенациональный карантин

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Польские власти приняли решение ввести в стране с 28 декабря общенациональный карантин из-за коронавируса.
Власти Польши вводят общенациональный карантин
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», — сказал он.

Недзельский отметил, что в этот период будет запрещена работа гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Запрещается также работа горнолыжных склонов.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, когда начнётся вакцинация от коронавируса в Польше.

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