Власти Польши вводят общенациональный карантин
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», — сказал он.
Недзельский отметил, что в этот период будет запрещена работа гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Запрещается также работа горнолыжных склонов.
Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, когда начнётся вакцинация от коронавируса в Польше.