В Госдуме оценили решение Совета ЕС продлить санкции против России
- РИА Новости
«Абсолютно просчитываемое, логичное и закономерное решение, учитывая позицию Евросоюза и их связку с Вашингтоном. Ничего другого ждать было просто невозможно», — уверен Новиков.
По его мнению, такое решение «не свидетельствует об уровне взаимопонимания».
«Наоборот, степень недоверия продолжает расти. Но такова реальность, поэтому прогнозировать другой ход событий было, увы, невозможно», — добавил депутат.
Ранее Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.