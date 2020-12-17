В Госдуме оценили решение Совета ЕС продлить санкции против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил решение Совета Европейского союза о продлении экономических санкций против России на полгода.

«Абсолютно просчитываемое, логичное и закономерное решение, учитывая позицию Евросоюза и их связку с Вашингтоном. Ничего другого ждать было просто невозможно», — уверен Новиков.

По его мнению, такое решение «не свидетельствует об уровне взаимопонимания».

«Наоборот, степень недоверия продолжает расти. Но такова реальность, поэтому прогнозировать другой ход событий было, увы, невозможно», — добавил депутат.

Ранее Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.