В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 444 646

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 444 646.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 6961 человек выздоровел. Выявили 10 130 новых случаев инфицирования, а также зафиксировано 161 летальный исход.

Отмечается, что всего в стране 1 328 430 человек выздоровели, 39 356 пациентов с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.