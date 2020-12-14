В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 425 774

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 425 774.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 4411 человек выздоровели. Выявили 8702 новых случая инфицирования, а также зафиксировано 187 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 1 314 836 человек выздоровели, 39 053 пациента с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.