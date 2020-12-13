Компания FedEx готовится получить вакцины Pfizer

Короткая ссылка
Американская почтовая компания FedEx сообщила, что процесс передачи вакцины Pfizer в центры FedEx начался.

Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на представителя почтовой компании.

Отмечается, что FedEx будет доставлять вакцину от производителей в штаты США.

Также сообщается, что в понедельник, 14 декабря, вакцины будут получены компанией.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить