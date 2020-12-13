Компания FedEx готовится получить вакцины Pfizer
Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на представителя почтовой компании.
Отмечается, что FedEx будет доставлять вакцину от производителей в штаты США.
Также сообщается, что в понедельник, 14 декабря, вакцины будут получены компанией.
Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.