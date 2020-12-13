Компания FedEx готовится получить вакцины Pfizer

Американская почтовая компания FedEx сообщила, что процесс передачи вакцины Pfizer в центры FedEx начался.

Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на представителя почтовой компании.

Отмечается, что FedEx будет доставлять вакцину от производителей в штаты США.

Также сообщается, что в понедельник, 14 декабря, вакцины будут получены компанией.

Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины Pfizer в экстренных случаях, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.