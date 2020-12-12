В Москве отреагировали на новые антироссийские санкции Британии

В МИД России назвали безосновательными введённые правительством Великобритании санкции в отношении трёх россиян и отряда быстрого реагирования «Терек» за якобы нарушение прав человека в Чечне.

«Рассматриваем это безосновательное решение как наглядную демонстрацию неготовности британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В МИД напомнили, что такие действия негативно отразятся на российско-британских межгосударственных отношениях.

«С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер», — добавила Захарова.

Ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций против трёх российских граждан и специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека.

Ограничительные меры были введены в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.

Как передавал ТАСС, санкции предусматривают запрет на въезд в Британию и заморозку банковских счетов.