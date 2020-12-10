Журнал Time назвал шорт-лист претендентов на звание «Человек года 2020». Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что в шорт-лист вошли американский лидер Дональд Трамп и объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден.

Также редакция Time включила в список претендентов главного инфекциониста США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, которые находились на передовой в борьбе с пандемией.

Кроме того, кандидатом на это звание стало движение за расовую справедливость.

В прошлом году экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time.