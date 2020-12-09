МИД прокомментировал арест россиянина в Дании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что арест российского гражданина в Дании является очередным этапом антироссийской истерии со стороны Копенгагена.

«МИД России держит на контроле ситуацию с российским гражданином, задержанным в Дании в июле с. г. по обвинению в работе в пользу российских спецслужб», — заявила Захарова.

Отмечается, что россиянин не признаёт вину, ему предоставили адвоката.

«Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена», — заявила она.

По её словам, подобные бездоказательные обвинения напоминают «охоту на ведьм» и ставят под удар деятельность российских специалистов в Дании.

Ранее прокуратура Дании предъявила россиянину, проживающему в стране, обвинения в шпионаже.