МИД прокомментировал арест россиянина в Дании

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что арест российского гражданина в Дании является очередным этапом антироссийской истерии со стороны Копенгагена.
МИД прокомментировал арест россиянина в Дании
  • РИА Новости

«МИД России держит на контроле ситуацию с российским гражданином, задержанным в Дании в июле с. г. по обвинению в работе в пользу российских спецслужб», — заявила Захарова.

Отмечается, что россиянин не признаёт вину, ему предоставили адвоката. 

«Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена», — заявила она.

По её словам, подобные бездоказательные обвинения напоминают «охоту на ведьм» и ставят под удар деятельность российских специалистов в Дании.

Ранее прокуратура Дании предъявила россиянину, проживающему в стране, обвинения в шпионаже.

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