Посольство России в Дании прокомментировало арест россиянина

Российское посольство в Дании считает арест россиянина ошибкой и рассчитывает на его освобождение.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой», — цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

В посольстве выразили надежду на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению данного дела.

«Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Дании предъявила россиянину, проживающему в стране, обвинения в шпионаже.