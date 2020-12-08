В Марокко планируют привить 80% населения китайской вакциной от COVID-19

Власти Марокко готовятся сделать прививку от коронавируса 80% взрослого населения страны при помощи препарата китайской компании Sinopharm. Это около 25 млн человек.

Об этом пишет Associated Press.

Министр здравоохранения Марокко Халид Айт Талеб заявлял, что власти прикладывают усилия, чтобы вакцинация началась в начале декабря.

Отмечается, что приоритет при иммунизации получат сотрудники сферы здравоохранения, престарелые, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники служб безопасности и работники критически важных отраслей.

Ранее в Польше заявили, что вакцинация от коронавируса в стране начнётся в начале декабря.