В Марокко планируют привить 80% населения китайской вакциной от COVID-19

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Власти Марокко готовятся сделать прививку от коронавируса 80% взрослого населения страны при помощи препарата китайской компании Sinopharm. Это около 25 млн человек.
В Марокко планируют привить 80% населения китайской вакциной от COVID-19
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом пишет Associated Press.

Министр здравоохранения Марокко Халид Айт Талеб заявлял, что власти прикладывают усилия, чтобы вакцинация началась в начале декабря.

Отмечается, что приоритет при иммунизации получат сотрудники сферы здравоохранения, престарелые, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники служб безопасности и работники критически важных отраслей.

Ранее в Польше заявили, что вакцинация от коронавируса в стране начнётся в начале декабря.

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