В Марокко планируют привить 80% населения китайской вакциной от COVID-19
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- РИА Новости
Об этом пишет Associated Press.
Министр здравоохранения Марокко Халид Айт Талеб заявлял, что власти прикладывают усилия, чтобы вакцинация началась в начале декабря.
Отмечается, что приоритет при иммунизации получат сотрудники сферы здравоохранения, престарелые, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники служб безопасности и работники критически важных отраслей.
Ранее в Польше заявили, что вакцинация от коронавируса в стране начнётся в начале декабря.