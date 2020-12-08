Глава МИД Непала назвал новую высоту Эвереста

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Самая высокая в мире гора Эверест оказалась на 86 см выше, чем считалось ранее.
Глава МИД Непала назвал новую высоту Эвереста
  • Reuters

Как пишет The Himalayan Times, глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали сообщил, что новая высота горы составила 8848,86 м.

Известная ранее высота горы в 8848 м была измерена в 1954 году.

Власти Непала решили заново провести измерения после сообщений о том, что после землетрясения 2015 года высота Эвереста могла измениться.

Измерение проводили специалисты из Непала и Китая по согласованию глав государств, так как Эверест находится на границе двух стран.

В октябре сообщалось, что власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за одного случая коронавирусной инфекции COVID-19.

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