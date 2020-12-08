Глава МИД Непала назвал новую высоту Эвереста
- Reuters
Как пишет The Himalayan Times, глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали сообщил, что новая высота горы составила 8848,86 м.
Известная ранее высота горы в 8848 м была измерена в 1954 году.
Власти Непала решили заново провести измерения после сообщений о том, что после землетрясения 2015 года высота Эвереста могла измениться.
Измерение проводили специалисты из Непала и Китая по согласованию глав государств, так как Эверест находится на границе двух стран.
В октябре сообщалось, что власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за одного случая коронавирусной инфекции COVID-19.