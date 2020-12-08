Глава МИД Непала назвал новую высоту Эвереста

Самая высокая в мире гора Эверест оказалась на 86 см выше, чем считалось ранее.

Как пишет The Himalayan Times, глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали сообщил, что новая высота горы составила 8848,86 м.

Известная ранее высота горы в 8848 м была измерена в 1954 году.

Власти Непала решили заново провести измерения после сообщений о том, что после землетрясения 2015 года высота Эвереста могла измениться.

Измерение проводили специалисты из Непала и Китая по согласованию глав государств, так как Эверест находится на границе двух стран.

В октябре сообщалось, что власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за одного случая коронавирусной инфекции COVID-19.