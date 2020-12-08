В Индии прокомментировали сообщения о вспышке новой болезни

В Индии прокомментировали сообщения о вспышке неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях в штате Андхра-Прадеш.

Как заявил инспектор расположенного в штате округа Западный Годавари Долла Джоши Рой, болезнь не связана с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы подозреваем загрязнение воды тяжёлыми металлами, фосфорорганическими соединениями, пестицидами», — цитирует его РИА Новости.

Он сообщил, что заболевшие сдали отрицательные тесты на COVID-19 и прошли компьютерную томографию, которая показала отсутствие у них коронавирусной инфекции.

Инспектор добавил, что власти пытаются выяснить точную причину заболевания.

Отмечается, что вспышка неизвестного заболевания в Элуру и его окрестностях началась в прошедшее воскресенье. По данным источника РИА Новости, общее число заболевших превысило 800 человек, один умер. В числе симптомов болезни называются головокружение, эпилепсия, обмороки, пена у рта и дрожь. Как заявили местные власти, заболевание не передаётся от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что общее число случаев COVID-19 в Индии превысило 9,6 млн.