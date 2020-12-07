Москалькова прокомментировала приговор парижского суда Виннику

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разочарована приговором парижского суда россиянину Александру Виннику.

«Я разочарована решением французского суда», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее суд в Париже признал Винника виновным в отмывании денег по делу о киберпреступлениях и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в €100 тыс.

В октябре адвокат Винника Фредерик Бело заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к вменяемому ему преступлению.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.