Москалькова прокомментировала приговор парижского суда Виннику
- РИА Новости
«Я разочарована решением французского суда», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее суд в Париже признал Винника виновным в отмывании денег по делу о киберпреступлениях и приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в €100 тыс.
В октябре адвокат Винника Фредерик Бело заявил об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к вменяемому ему преступлению.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.