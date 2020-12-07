В Австрии введут временный карантин для приезжающих

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Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что правило карантина для въезжающих в Австрию в рождественские и новогодние праздники будет действовать с 19 декабря по 10 января.
В Австрии введут временный карантин для приезжающих
  • Reuters

«Мы в правительстве посчитали, что сделаем это с 19 декабря по 10 января», — приводит ТАСС слова Курца.

Обязательная 10-дневная самоизоляция будет касаться всех, кто въедет на территорию Австрии в период новогодних праздников из стран, в которых в течение 14 дней уровень заболеваемости составляет более 100 человек на 100 тыс. жителей. 

Покинуть карантин можно будет после пяти дней самоизоляции при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что власти Греции продлили карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 до 7 января.

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