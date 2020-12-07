Организаторы отменили аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году
Международный аэрокосмический салон во французском Ле-Бурже в 2021 году отменён из-за пандемии коронавируса.
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
«54-й салон Ле-Бурже отменяется», — сообщили в Twitter организаторы.
Отмечается, что это связано с неопределённостью, вызванной пандемией коронавируса.
Салон должен был состояться 21—27 июня 2021 года.
Предыдущий салон проводился в 2019 году.
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