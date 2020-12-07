Организаторы отменили аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году

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Международный аэрокосмический салон во французском Ле-Бурже в 2021 году отменён из-за пандемии коронавируса.
Организаторы отменили аэрокосмический салон в Ле-Бурже в 2021 году
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«54-й салон Ле-Бурже отменяется», — сообщили в Twitter организаторы.

Отмечается, что это связано с неопределённостью, вызванной пандемией коронавируса.

Салон должен был состояться 21—27 июня 2021 года.

Предыдущий салон проводился в 2019 году.

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