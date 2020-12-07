Личный адвокат Трампа заболел коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заболел коронавирусом.
Личный адвокат Трампа заболел коронавирусом
  • © REUTERS/Regis Duvignau

«У Руди Джулиани, который был величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который без устали работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (на данный момент) выборах в истории США, положительный тест на китайский вирус», — написал Трамп в своём Twitter.

Он пожелал Джулиани скорейшего выздоровления и заявил, что будет продолжать работу.

21 ноября Рудольф Джулиани сдал отрицательный тест на заболевание коронавирусом.

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