Личный адвокат Трампа заболел коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заболел коронавирусом.

«У Руди Джулиани, который был величайшим на данный момент мэром в истории Нью-Йорка и который без устали работает над тем, чтобы выявить нарушения на наиболее коррумпированных (на данный момент) выборах в истории США, положительный тест на китайский вирус», — написал Трамп в своём Twitter.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Он пожелал Джулиани скорейшего выздоровления и заявил, что будет продолжать работу.

21 ноября Рудольф Джулиани сдал отрицательный тест на заболевание коронавирусом.