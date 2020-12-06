В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 362 249
- Reuters
Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
За сутки в Колумбии 8712 человек выздоровели, выявили 9642 новых случая инфицирования, а также зафиксировано 166 летальных исходов.
Отмечается, что всего в стране 1 249 702 человека выздоровели, 37 633 пациента с COVID-19 скончались.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.