В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 362 249

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 362 249.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

За сутки в Колумбии 8712 человек выздоровели, выявили 9642 новых случая инфицирования, а также зафиксировано 166 летальных исходов.

Отмечается, что всего в стране 1 249 702 человека выздоровели, 37 633 пациента с COVID-19 скончались.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.