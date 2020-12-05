Глава Минздрава США рассказал о сотрудничестве по борьбе с COVID-19

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США поделятся наработками в сфере вакцин от коронавируса с партнёрами, после того как позаботятся о своем народе. Об этом заявил министр здравоохранения страны Алекс Азар на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвящённом борьбе с COVID-19.
Глава Минздрава США рассказал о сотрудничестве по борьбе с COVID-19
  • Reuters

«Наша работа над вакцинами от COVID-19 была полностью прозрачной. И мы будем следовать всем обычным строгим американским протоколам безопасности и качества, чтобы принять меры противодействия, которым может доверять весь мир», — цитирует РИА Новости Азара.

Он подчеркнул, что «США сделают эти инструменты доступными для своих партнёров и друзей после того, как позаботятся об американском народе».

Ранее в США коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 217 тыс. человек. Всего в стране зафиксировано 14 147 754 случая COVID-19.

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