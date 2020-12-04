Япония выделит $4,8 млрд для развивающихся стран на фоне пандемии
- Reuters
«Важно возродить разрушенную мировую экономику и добиться экономического роста, чтобы создать новое общество в эпоху COVID-19 и после COVID-19», — приводит ТАСС слова Суги.
Он подчеркнул, что с целью поддержания экономической активности в развивающихся странах Япония предоставит кредит на оказание чрезвычайной помощи в связи с кризисом на сумму около 4,8 млрд долларов в течение двух лет.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран.