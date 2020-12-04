Япония выделит $4,8 млрд для развивающихся стран на фоне пандемии

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Правительство Японии выделит кредит в размере 500 млрд йен (4,8 млрд долларов) на оказание чрезвычайной помощи развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Япония выделит $4,8 млрд для развивающихся стран на фоне пандемии
  • Reuters

«Важно возродить разрушенную мировую экономику и добиться экономического роста, чтобы создать новое общество в эпоху COVID-19 и после COVID-19», — приводит ТАСС слова Суги.

Он подчеркнул, что с целью поддержания экономической активности в развивающихся странах Япония предоставит кредит на оказание чрезвычайной помощи в связи с кризисом на сумму около 4,8 млрд долларов в течение двух лет.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран

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