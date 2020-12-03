В Греции продлили всеобщий карантин
- Reuters
«Из-за того что число случаев инфицирования коронавирусом пока не снижается, ещё на неделю, до понедельника, 14 декабря, продлены ограничительные меры всеобщего карантина», — приводит ТАСС слова официального представителя греческого правительства Стелиоса Пецаса.
Исключением станет открытие с 7 декабря магазинов для продажи рождественских товаров, которые также смогут продаваться и в супермаркетах.
Накануне сообщалось, что в Греции за сутки выявили 2186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране скончались 2606 человек с коронавирусной инфекцией.