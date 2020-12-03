Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило миллион

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Число инфицированных коронавирусом в Иране возросло за сутки на 13 922, общее количество случаев в стране превысило 1 млн.
Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило миллион
  • Reuters

Об этом сообщает ISNA со ссылкой на главу департамента по связям с общественностью Минздрава республики Симу Садат Лари.

«Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в стране (за 24 часа) достигло 13 922, а общее число заболевших составило 1 003 494», — заявила она.

Она отметила, что за прошедшие 24 часа в Иране умерли 358 пациентов с COVID-19, а общее количество летальных исходов от осложнений после инфицирования коронавирусом достигло 49 348.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире превысило 64 млн.

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