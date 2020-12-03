Антонов рассказал, когда Москва поздравит будущего президента США
- Reuters
По его словам, позиция России заключается в том, что жители США сами решают «кто будет управлять этой страной». Москва признает любой выбор, который сделает американский народ.
«Насколько я понимаю, нужно подождать завершения некоторых юридических процедур в вашей стране, когда будут объявлены все официальные результаты. Само собой разумеется, что после этого события всё будет происходить в соответствии с государственным протоколом», — цитирует ТАСС Антонова на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с избранием на пост главы США.