Антонов рассказал, когда Москва поздравит будущего президента США

Россия поздравит победителя президентских выборов в США после завершения всех необходимых процедур и объявления официальных итогов голосования. Об этом заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

По его словам, позиция России заключается в том, что жители США сами решают «кто будет управлять этой страной». Москва признает любой выбор, который сделает американский народ.

«Насколько я понимаю, нужно подождать завершения некоторых юридических процедур в вашей стране, когда будут объявлены все официальные результаты. Само собой разумеется, что после этого события всё будет происходить в соответствии с государственным протоколом», — цитирует ТАСС Антонова на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с избранием на пост главы США.