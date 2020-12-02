В Турции назвали дату начала вакцинации населения от коронавируса

Глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что вакцинация населения Турции от коронавируса начнётся с 11 декабря.

Заявление министра приводит телеканал NTV.

По словам Коджи, в первую очередь в стране будут вакцинировать медработников и граждан старше 65 лет.

Как отмечает ТАСС, предполагается, что к 11 декабря в Турцию будет поставлена первая партия китайской вакцины от COVID-19.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ходе разработки турецкой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Также министр здравоохранения Турции заявил, что в стране намерены бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса.