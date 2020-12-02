В Турции назвали дату начала вакцинации населения от коронавируса

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Глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что вакцинация населения Турции от коронавируса начнётся с 11 декабря. 
В Турции назвали дату начала вакцинации населения от коронавируса
  • Reuters

Заявление министра приводит телеканал NTV.

По словам Коджи, в первую очередь в стране будут вакцинировать медработников и граждан старше 65 лет.

Как отмечает ТАСС,  предполагается, что к 11 декабря в Турцию будет поставлена первая партия китайской вакцины от COVID-19.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ходе разработки турецкой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Также министр здравоохранения Турции заявил, что в стране намерены бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса.

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