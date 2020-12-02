В Турции назвали дату начала вакцинации населения от коронавируса
- Reuters
Заявление министра приводит телеканал NTV.
По словам Коджи, в первую очередь в стране будут вакцинировать медработников и граждан старше 65 лет.
Как отмечает ТАСС, предполагается, что к 11 декабря в Турцию будет поставлена первая партия китайской вакцины от COVID-19.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ходе разработки турецкой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Также министр здравоохранения Турции заявил, что в стране намерены бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса.