В бундестаге оценили сотрудничество России и Германии

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Глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст оценил сотрудничество с Россией.
В бундестаге оценили сотрудничество России и Германии
  • © Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Reuters

«Я думаю, что основная ветвь сотрудничества во время пандемии — это разработка вакцины. Что касается экономики, я уверен, что здесь партнёрство наших стран должно продолжаться независимо от COVID. У нас есть перспективы совместных проектов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, общим интересам отвечает, к примеру, водородная стратегия.

Как отметил Эрнст, он видит крайне перспективным будущее сотрудничество с Россией в области энергетики.

«Кроме того, в переходный период газ будет играть важную роль. У нас есть общий путь», — добавил он.

Ранее посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес в беседе с ФАН оценил двустороннее сотрудничество.

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