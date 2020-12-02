В бундестаге оценили действия Германии по поддержке бизнеса во время пандемии

Глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст оценил действия Берлина по поддержке бизнеса во время пандемии.

«Меры, принятые федеральным правительством во время пандемии, были эффективными, поскольку мы благополучно её пережили — в III квартале у нас наблюдался экономический рост. Теперь ситуация чуть сложнее, но мы надеемся, что к тому времени, когда у нас будет достойная вакцина, мы справимся с проблемами», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, особую роль в процессе восстановления экономики сыграл инструмент краткосрочной работы. Это позволило компаниям обойтись без увольнений.

«Всего ФРГ потратила более €1 трлн, в том числе на займы. Конечно, у нас есть государственный долг, который снова будет расти. На 2020 год он составил 71% от ВВП, в 2021-м цифра будет тоже значительной», — сказал Эрнст.

Он отметил, что все средства были потрачены не зря.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.