В бундестаге оценили действия Германии по поддержке бизнеса во время пандемии

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Глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст оценил действия Берлина по поддержке бизнеса во время пандемии.
В бундестаге оценили действия Германии по поддержке бизнеса во время пандемии
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Меры, принятые федеральным правительством во время пандемии, были эффективными, поскольку мы благополучно её пережили — в III квартале у нас наблюдался экономический рост. Теперь ситуация чуть сложнее, но мы надеемся, что к тому времени, когда у нас будет достойная вакцина, мы справимся с проблемами», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, особую роль в процессе восстановления экономики сыграл инструмент краткосрочной работы. Это позволило компаниям обойтись без увольнений.

«Всего ФРГ потратила более €1 трлн, в том числе на займы. Конечно, у нас есть государственный долг, который снова будет расти. На 2020 год он составил 71% от ВВП, в 2021-м цифра будет тоже значительной», — сказал Эрнст.

Он отметил, что все средства были потрачены не зря.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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