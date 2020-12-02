В Иране за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса

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В Иране за сутки выявили 13 621 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила глава департамента по связям с общественностью иранского Минздрава Сима Садат Лари.
В Иране за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ISNA.

Всего в Иране выявили 989 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За 24 часа в стране из-за COVID-19 умерли 362 человека.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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