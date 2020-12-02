В Иране за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса

В Иране за сутки выявили 13 621 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила глава департамента по связям с общественностью иранского Минздрава Сима Садат Лари.

Reuters