Российские сапёры помогают разминировать село в САР

Российские сапёры провели разминирование большей части полей у села Джуб Халаф аль-Ахмед сирийской провинции Алеппо, которое находится недалеко от стратегически важной трассы Иттрия.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что село было освобождено от террористов около двух месяцев назад.

Уже 80% населения вернулось в посёлок, ранее в нём проживали около 20 тыс. человек.

Боевики по-прежнему предпринимают попытки захвата населённого пункта, поэтому на блокпосту ежедневно дежурят около 20 военных.

Ранее заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 30 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.