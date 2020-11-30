Reuters: Первый президентский брифинг для Байдена пройдёт 30 ноября

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Первый президентский брифинг кандидата от демократов Джо Байдена пройдёт в понедельник, 30 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса кандидата в президенты.
Reuters: Первый президентский брифинг для Байдена пройдёт 30 ноября
  • © REUTERS/Jonathan Ernst

Отмечается, что на этом брифинге Байден получит информацию от спецслужб США.

После этого политик должен провести встречу со своими советниками.

Ранее Джо Байдену после проведения томографии были диагностированы небольшие переломы костей ноги.

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