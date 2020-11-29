Израиль ратифицирует соглашения о сотрудничестве с ОАЭ в двух сферах

Израиль ратифицирует соглашения о сотрудничестве с ОАЭ в сферах науки и авиации, сообщил представитель арабских СМИ в канцелярии израильского премьер-министра Офир Гендельман.

«Сегодня правительство ратифицирует авиационное соглашение и соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое оно заключило с ОАЭ», — цитирует его Arab News.

Он назвал ратификацию «ещё одной важной вехой в укреплении отношений» между двумя странами.

«Мы продолжим их развивать и расширять за счёт заключения дополнительных соглашений», — добавил Гендельман.

15 сентября ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации отношений.

Подписи под документами поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел Бахрейна Абдул Латиф аль-Зайяни и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Торжественная церемония прошла в Белом доме.