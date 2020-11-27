Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент по президентским выборам Джо Байден проиграл голосование в крупных городах страны и победил в коррумпированных.
Трамп: Байден проиграл президентскую гонку в крупных городах
  • Reuters

«У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах и давно известны своей политической коррумпированностью!» — написал Трамп в Twitter.

Соцсеть пометила твит Трампа как «спорный».

Ранее Трамп заявил, что объявивший о победе на американских выборах демократ Джо Байден «сможет попасть в Белый дом, только если докажет», что 80 млн голосов избирателей были им получены честным путём. 

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