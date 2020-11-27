Бельгия продлила жёсткий карантин до 15 января

Правительство Бельгии разрешило возобновить работу всех магазинов с 1 декабря с соблюдением жёстких ограничений. Жёсткий карантин, включая запрет собирать гостей, а также комендантский час продлены до 15 января.

«Мы не можем сейчас подорвать все усилия, которые уже предприняты. Я предпочёл бы, чтобы в это Рождество мы закончили нынешний катастрофический год, а не начали новый катастрофический год. Карантинные меры останутся в силе до 15 января, мы не будем переоценивать их (результаты) ранее», — приводит ТАСС слова премьер-министра Бельгии Александра Де Кро.

Единственным послаблением, которое сделало правительство, стало разрешение открыть все магазины в дополнение к работающим в данный момент аптекам и продуктовым.

Ранее сообщалось, что наибольший уровень смертности в Евросоюзе от коронавирусной инфекции в пересчёте на 100 тыс. населения за две недели зафиксирован в Чехии, Бельгии и Болгарии.