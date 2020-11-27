В МИД России прокомментировали посещение Помпео Голанских высот
- РИА Новости
«Мы расцениваем это (посещение Майком Помпео оккупированных Голанских высот. — RT) как очередное свидетельство откровенно пренебрежительного отношения США к общепризнанным международно-правовым принципам ближневосточного урегулирования», — цитирует РИА Новости Захарову.
Она отметила, что «попытки придать таким образом легитимность незаконным израильским поселениям» противоречат уставу ООН и резолюциям Совета безопасности.
Ранее Помпео заявил, что планирует посетить Голанские высоты.