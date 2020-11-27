В Иране за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса
В Иране за сутки выявили 14 051 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила глава департамента по связям с общественностью иранского Минздрава Сима Садат Лари.
- РИА Новости
Об этом сообщает ISNA.
Всего в Иране выявили 922 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За 24 часа в стране из-за COVID-19 умерли 406 человек.
Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.
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