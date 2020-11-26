В Хорватии с 28 ноября приостановят работу рестораны и фитнес-центры

Правительство Хорватии приняло решение в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией с 28 ноября до 21 декабря приостановить работу ресторанов, кафе и фитнес-центров, а также ограничить число посетителей торговых центров, театров и кинотеатров.

«Сейчас мы стараемся накануне Рождества... новыми мерами обуздать распространение эпидемии», — цитирует премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича портал Dnevnik.

Согласно новым правилам, запрещаются публичные собрания более 25 человек и частные мероприятия с присутствием более десяти человек.

В Хорватии приостановлено проведение свадеб, а на похоронах могут присутствовать не более 25 человек.

В стране вводится обязательное ношение масок на улице, а также запрет на заполнение общественного транспорта более чем на 40%.

Приостанавливается приём посетителей в кафе и ресторанах, которые могут продолжить работать навынос и на доставку.

В торговых центрах, театрах, кинотеатрах и на концертах разрешено пускать ограниченное число посетителей.

Ранее в Хорватии анонсировали ужесточение мер по борьбе с коронавирусом.