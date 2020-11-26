Число случаев коронавируса в Иране превысило 900 тысяч

Официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране превысило 900 тыс.

Об этом сообщает ISNA.

Лари отметила, что за 24 часа в стране удалось выявить 13 961 новый случай инфицирования COVID-19, скончались от коронавируса 482 человека.

Общее число заболевших в стране достигло 908 346, а жертв — 46 689.

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