Число случаев коронавируса в Иране превысило 900 тысяч
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Об этом сообщает ISNA.
Лари отметила, что за 24 часа в стране удалось выявить 13 961 новый случай инфицирования COVID-19, скончались от коронавируса 482 человека.
Общее число заболевших в стране достигло 908 346, а жертв — 46 689.
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