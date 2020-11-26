Число случаев коронавируса в Иране превысило 900 тысяч

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Официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране превысило 900 тыс.
Число случаев коронавируса в Иране превысило 900 тысяч
  • © Ahmad Halabisaz/XinHua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ISNA.

Лари отметила, что за 24 часа в стране удалось выявить 13 961 новый случай инфицирования COVID-19, скончались от коронавируса 482 человека.

Общее число заболевших в стране достигло 908 346, а жертв — 46 689. 

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о разработке нескольких вариантов вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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