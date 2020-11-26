Израиль провёл военные учения на границе с сектором Газа

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Израильская армия сообщила о завершении плановых учений на границе с сектором Газа, в которых приняли участие войска южного округа. Об этом сообщает армейская пресс-служба Израиля на своей странице в Twitter.
Израиль провёл военные учения на границе с сектором Газа
  • Flickr
  • © Israel Defense Forces

«Сегодня (26 ноября. — RT) состоялись обширные командные учения по повышению готовности южного округа и дивизии Газы к войне в секторе Газа», — говорится в сообщении военных.

Уточняется, что были отработаны различные сценарии обороны и наступления, в том числе быстрые боевые действия вдоль границы, развертывание сил, защита окружающих населённых пунктов, наземные манёвры, а также атаки с воздуха, моря и земли.

В армии Израиля отметили, что в учениях принимали участие также и воздушно-космические силы, ВМС, управление киберзащиты, разведки и полиция.

Ранее военная авиация Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты.

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