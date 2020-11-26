В Великобритании за сутки выявлено более 18 тысяч случаев коронавируса

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В Великобритании общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 18 213 и достигло 1 557 007.
В Великобритании за сутки выявлено более 18 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

За прошедшие сутки число смертей от коронавируса возросло на рекордные 696.

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 56 533.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что национальный карантин в Англии, введённый ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не будет продлён после 2 декабря. 

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