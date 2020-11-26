В Великобритании за сутки выявлено более 18 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
За прошедшие сутки число смертей от коронавируса возросло на рекордные 696.
Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 56 533.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что национальный карантин в Англии, введённый ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не будет продлён после 2 декабря.