МВД ФРГ: виновник ЧП у офиса Меркель известен полиции
- Reuters
«Я могу подтвердить, что злоумышленник известен по подобному инциденту, происшедшему в 2014 году», — приводит его слова ТАСС.
При этом, отметили в ведомстве, нет информации о том, что он включён в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества.
Ранее в Берлине водитель автомобиля протаранил ворота офиса Меркель. В результате инцидента пострадал один человек.
Полиция проводит допрос водителя, решение о его аресте пока не принято.