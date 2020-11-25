МВД ФРГ: виновник ЧП у офиса Меркель известен полиции

Водитель машины, врезавшейся в ворота ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине, известен полиции. Об этом сообщил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

«Я могу подтвердить, что злоумышленник известен по подобному инциденту, происшедшему в 2014 году», — приводит его слова ТАСС.

При этом, отметили в ведомстве, нет информации о том, что он включён в список лиц, представляющих потенциальную опасность для общества.

Ранее в Берлине водитель автомобиля протаранил ворота офиса Меркель. В результате инцидента пострадал один человек.

Полиция проводит допрос водителя, решение о его аресте пока не принято.