В Тунисе отменили самоизоляцию для приезжающих туристов

Все туристы, которые прибывают в Тунис регулярными рейсами, освобождаются от обязательной самоизоляции сроком две недели.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Carthage Group.

Отмечается, что путешественникам необходимо иметь при себе ваучер, подтверждающий бронирование и оплату организованного тура.

Также необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до момента регистрации на рейс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян тщательнее планировать поездки за рубеж и взвешивать все риски, учитывая текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией в мире.