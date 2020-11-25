В ФРГ высказались о врезавшейся в ворота ведомства Меркель машине
- Reuters
По его словам, члены кабмина и сотрудники правительства не подверглись какой-либо угрозе во время инцидента.
«Для федерального канцлера, остальных членов федерального правительства и работников ведомства федерального канцлера ни в один момент не было создано угрозы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине. На машине были надписи «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков».