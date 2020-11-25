В ФРГ высказались о врезавшейся в ворота ведомства Меркель машине

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал инцидент с автомобильным тараном ворот ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель.
В ФРГ высказались о врезавшейся в ворота ведомства Меркель машине
  • Reuters

По его словам, члены кабмина и сотрудники правительства не подверглись какой-либо угрозе во время инцидента.

«Для федерального канцлера, остальных членов федерального правительства и работников ведомства федерального канцлера ни в один момент не было создано угрозы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине. На машине были надписи «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков».

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