В ФРГ высказались о врезавшейся в ворота ведомства Меркель машине

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт прокомментировал инцидент с автомобильным тараном ворот ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, члены кабмина и сотрудники правительства не подверглись какой-либо угрозе во время инцидента.

«Для федерального канцлера, остальных членов федерального правительства и работников ведомства федерального канцлера ни в один момент не было создано угрозы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее автомобиль врезался в ворота ограждения ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине. На машине были надписи «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков».