В Берлине автомобиль врезался в ворота ведомства канцлера ФРГ

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RT
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства федеральной канцелярии Германии. Об этом информирует немецкая газета Bild. На фотографиях с места инцидента видно, что железное ограждение деформировано.
В Берлине автомобиль врезался в ворота ведомства канцлера ФРГ
  • Reuters

Как пишет издание, на машине были надписи белого цвета «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков».

На место прибыла полиция и скорая помощь.

Подробности происшествия выясняются. Данных о пострадавших нет.

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