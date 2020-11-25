В Берлине автомобиль врезался в ворота ведомства канцлера ФРГ

В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства федеральной канцелярии Германии. Об этом информирует немецкая газета Bild. На фотографиях с места инцидента видно, что железное ограждение деформировано.

Reuters

Как пишет издание, на машине были надписи белого цвета «Остановите политику глобализации» и «Вы чёртовы убийцы детей и стариков». На место прибыла полиция и скорая помощь. Подробности происшествия выясняются. Данных о пострадавших нет.