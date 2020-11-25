Forbes рассказал о «ракетном сюрпризе» США для войск России в Крыму

Прошедшие на прошлой неделе ракетные стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS в Румынии стали «серьёзным посланием» и «сюрпризом» для российской группировки в Крыму, пишет издание Forbes.

Как отметили авторы статьи, сухопутные войска США «всего за несколько часов» перебросили и развернули в Румынии две боевые машины HIMARS «в 250 милях от побережья Крыма».

После чего США выпустили несколько ракет в сторону Чёрного моря и вернули установки на базу в Германии.

«Американская армия в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь, и США хотят, чтобы русские об этом знали», — считают авторы.

Как отмечается в статье, РСЗО HIMARS в Румынии представляют «серьезную и непредсказуемую угрозу» для российских войск в регионе.

В 2019 году США и Польша подписали соглашение о поставке HIMARS.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин выразил мнение, что поставки связаны с антироссийским курсом США.