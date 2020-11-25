Число смертей среди заболевших COVID-19 во Франции превысило 50 тысяч
- Reuters
Согласно последним данным, в республике зарегистрировано 50 237 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией.
За сутки во Франции выявлено 9155 новых заболевших. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 153 815 случаев COVID-19.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантинных мер во Франции с 28 ноября.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.