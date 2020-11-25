Число смертей среди заболевших COVID-19 во Франции превысило 50 тысяч

Число летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции за сутки увеличилось на 458 и превысило 50 тыс., следует из данных санитарной службы страны Santé publique.

Согласно последним данным, в республике зарегистрировано 50 237 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

За сутки во Франции выявлено 9155 новых заболевших. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 153 815 случаев COVID-19.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантинных мер во Франции с 28 ноября.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.