Число смертей среди заболевших COVID-19 во Франции превысило 50 тысяч

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Число летальных случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции за сутки увеличилось на 458 и превысило 50 тыс., следует из данных санитарной службы страны Santé publique.
Число смертей среди заболевших COVID-19 во Франции превысило 50 тысяч
  • Reuters

Согласно последним данным, в республике зарегистрировано 50 237 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

За сутки во Франции выявлено 9155 новых заболевших. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 153 815 случаев COVID-19.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о смягчении карантинных мер во Франции с 28 ноября.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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