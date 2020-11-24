Жителя Сербии наградили дипломом фонда «Горячее сердце»

В российском центре науки и культуры «Русский дом» в Белграде вручили нагрудный знак и диплом фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце» Огнену Дамьяновичу.

В мае 2018 года Огнен, тогда выпускник Средней экономической школы в городе Ужице, спас тонущего ребёнка из горной реки Джетиня.

Проект международной государственной инициативы «Горячее сердце» проводится с 2013 года при поддержке ряда министерств России и Россотрудничества. Он направлен на поощрение людей, совершивших героические поступки.

За семь лет награждены 1020 лауреатов из России и других стран.

Ранее сообщалось, что студент первого курса Сургутского института нефти и газа Курман Исакаев удостоен нагрудного знака «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.