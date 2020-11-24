Британия сократит срок карантина для прибывающих в страну
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Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Британии.
Отмечается, что прибывающие в страну смогут сдать тест по месту самоизоляции либо в частной клинике.
«Пассажиры, прибывающие в страну самолётом, паромом или поездом, должны забронировать тест до поездки, заполнить специальную форму (на сайте правительства) и оставаться в самоизоляции в первые пять дней после прибытия и перед сдачей теста», — заявил в Британии.
Ранее в Британии общее число выявленных случаев COVID-19 превысило 1,5 млн.