Британия сократит срок карантина для прибывающих в страну

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Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что с 15 декабря пассажиры, прибывающие в страну, смогут сократить срок обязательного карантина с 14 до пяти дней при условии отрицательного теста на коронавирус.
Британия сократит срок карантина для прибывающих в страну
  • © REUTERS/Phil Noble

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта Британии.

Отмечается, что прибывающие в страну смогут сдать тест по месту самоизоляции либо в частной клинике. 

«Пассажиры, прибывающие в страну самолётом, паромом или поездом, должны забронировать тест до поездки, заполнить специальную форму (на сайте правительства) и оставаться в самоизоляции в первые пять дней после прибытия и перед сдачей теста», — заявил в Британии.

Ранее в Британии общее число выявленных случаев COVID-19 превысило 1,5 млн.

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