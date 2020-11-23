МИД Саудовской Аравии опроверг визит Нетаньяху

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг сообщения израильских СМИ о встрече израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которая якобы произошла в городе Неом на Красном море.

«Я видел сообщения в прессе о предполагаемой встрече между его королевским высочеством наследным принцем и израильскими официальными лицами во время недавнего визита госсекретаря Помпео. Такой встречи не было. Присутствовали только официальные лица из США и Саудовской Аравии», — написал он в Twitter.

Ранее информацию о визите Нетаньяху подтверждал в эфире израильского общественного и армейского радио министр образования Израиля Йоав Галант.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ещё ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем при посредничестве Соединённых Штатов.

За последнее время отношения с и Израилем нормализовали ОАЭ и Бахрейн.