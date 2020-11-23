МИД Саудовской Аравии опроверг визит Нетаньяху

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг сообщения израильских СМИ о встрече израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которая якобы произошла в городе Неом на Красном море.
МИД Саудовской Аравии опроверг визит Нетаньяху
  • Reuters

«Я видел сообщения в прессе о предполагаемой встрече между его королевским высочеством наследным принцем и израильскими официальными лицами во время недавнего визита госсекретаря Помпео. Такой встречи не было. Присутствовали только официальные лица из США и Саудовской Аравии», — написал он в Twitter.

Ранее информацию о визите Нетаньяху подтверждал в эфире израильского общественного и армейского радио министр образования Израиля Йоав Галант.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ещё ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем при посредничестве Соединённых Штатов. 

За последнее время отношения с и Израилем нормализовали ОАЭ и Бахрейн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить