В МИД России отреагировали на ракетный обстрел Кабула

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва крайне обеспокоена в связи с ракетными ударами по столице Афганистана.

«Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками «Исламского государства»* 21 ноября», — говорится в комментарии.

Отмечается, что в зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли десять человек, более 50 получили ранения.

Захарова отметила, что в российском МИД рассчитывают, что виновные в случившемся будут найдены.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.