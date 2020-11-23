В МИД России отреагировали на ракетный обстрел Кабула

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва крайне обеспокоена в связи с ракетными ударами по столице Афганистана.
В МИД России отреагировали на ракетный обстрел Кабула
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с массированным ракетным обстрелом Кабула боевиками «Исламского государства»* 21 ноября», — говорится в комментарии.

Отмечается, что в зоне поражения оказались жилые дома и больница, в результате погибли десять человек, более 50 получили ранения.

Захарова отметила, что в российском МИД рассчитывают, что виновные в случившемся будут найдены.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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